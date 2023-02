Ein EU-Politikum: Der Grenzzaun in Europa

Zwei Drittel spüren Parallelgesellschaften

Gar 69 Prozent der Bürger glauben, dass es Parallelgesellschaften in Österreich gibt. „Das Integrationsbarometer ist ein Seismograf für die Stimmung in der Bevölkerung zu Integrations- und Migrationsfragen. Deshalb muss Europa gemeinsam die illegale Migration stoppen“, so Integrationsministerin Susanne Raab.