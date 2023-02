„Alle Parteien haben für ihre Zwecke gelogen“

Stichwort 500-Euro-Klimabonus für Asylwerber

„Das ist ein reines Lockmittel. Grundversorgung bedeutet, du kriegst alles, was du zum Leben brauchst in Naturalien, dann noch 40 Euro Taschengeld – und jetzt noch einen Teuerungsausgleich.“ Es ist aber vor allem „unser eigenes Idiotentum“, das dem 69-Jährigen sauer aufstößt. „Wir unterwerfen uns jenen, die zu uns kommen und für uns eh kein Verständnis haben. Wir gehen her und sagen den Österreichern, was man sagen darf - und was nicht mehr.“