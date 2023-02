Plus zehn Prozent: Gemeinde-Gebühren steigen stark

Haushalte stöhnen unter Zusatzbelastung

Nein, ganz so schlimm fallen die Gebührenerhöhungen heuer in steirischen Gemeinden nicht aus. Aber angesichts der allgegenwärtigen Teuerung haben es die Preisanpassungen bei Kanal, Müllabfuhr und Wasserversorgung vielerorts durchaus in sich und sorgen für mehr Gesprächsstoff als in Normaljahren. Das zeigen auch zahlreiche Reaktionen von Lesern, die sich an die „Krone“ gewandt haben - das Beispiel einer südsteirischen Gemeinde siehe Grafik. Für viele Haushalte bedeutet das neben den allgemein gestiegenen Lebenskosten eine nicht unerhebliche Zusatzbelastung.