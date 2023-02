Anfragerecht im Landtag soll erweitert werden

Die FPÖ will das nun mit einem Landtagsantrag ändern. „Wenn die Landesregierung nicht will, dass die Opposition Einblick in landeseigene Unternehmen bekommt, lagert sie diese eben in eine GmbH aus“, sagt FPÖ-Chefin Marlene Svazek. Mit dem Antrag, der am 1. März im Ausschuss verhandelt wird, will die FPÖ nun das Anfragerecht auf landeseigene Unternehmen ausweiten. Und zwar unabhängig davon, in welchem Umfang das Land am jeweiligen Unternehmen beteiligt ist.