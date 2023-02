Bekannte mit „lukrativen Autoverkäufen“ geprellt

Ein 37-jähriger Südoststeirer in Finanznöten entlockte gutgläubigen Investoren über eine Million Euro für vermeintliche Autogeschäfte - die es aber nie gab. Am Freitag wurde er am Grazer Straflandesgericht wegen schwerem gewerbsmäßigen Betrugs zu einer Haftstrafe verurteilt (nicht rechtskräftig).