Bei Suche nach Opfern Rettungshündin verletzt

Zwei Mitglieder der Rettungshundestaffel der Freiwilligen Feuerwehr Traun sind mit ihren Tieren seit Dienstag in der Türkei ,um nach dem verheerenden Erdbeben zu helfen. Hündin „Boom“ fand in der Türkei zuerst fünf Menschen noch lebend in den Trümmern und musste dann aber selbst versorgt werden.