Trump-Profile auf Facebook und Insta wieder aktiv

Profile seit Anfang 2021 unverändert

Auch auf Facebook und Instagram, wo er zusammen an die 57,5 Millionen Follower zählt, hat Trump seit der Wiederfreischaltung noch nichts gepostet. In seinem letzten Facebook-Eintrag vom 6. Jänner 2021 appelliert er an „alle Anwesenden vor dem US-Kapitol, friedlich zu bleiben. Keine Gewalt! Denkt daran: WIR sind die Partei von Recht und Ordnung - respektiert das Gesetz und unsere großartigen Männer und Frauen in Blau.“