Meister hinter den Stars: Burt Bacharach ist tot

Das Zusammenspiel mit Sängerin Dionne Warwick entpuppte sich für Bacharach als Goldgrube. 15 Titel hoben die beiden allein zwischen 1962 und 1968 in die Top 40 der US-Charts, darunter „Anyone Who Had a Heart“, „Reach Out for Me“, „Message to Michael“, „You‘ll Never Get to Heaven“ und „What the World Needs Now is Love“. Ihre Durchläufer „I Say a Little Prayer“ und „Walk On By“ veredelten Aretha Franklin beziehungsweise Isaac Hayes später noch weiter, dessen 12 Minuten langes Soul-Meisterstück sprang als Sample auf Beyoncés Album „Lemonade“ sogar ins musikalische Jetzt.