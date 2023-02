Pyromane wollte nicht zur Miliz und legte Feuer

An jenem 4. September war der Angeklagte als Security bei der Schlachthof-Firma Alpenrind beschäftigt. Eine „Kurzschlussreaktion“ trieb ihn in die Lagerhalle, erzählte er. Dort zündete er Kartons und Plastik an. Er kam sogar ein zweites Mal zu der Stelle, weil das Feuer von selbst ausgegangen war. Er zündelte wieder.