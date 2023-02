Moskau fordert internationale Pipeline-Ermittlung

„US-Präsident Joe Biden und seine Komplizen sollen zur Rechenschaft gezogen werden“, sagte Wolodin. Auf seinem Telegram-Kanal ging der Parteifreund von Kremlchef Wladimir Putin noch weiter: „Biden schreibt sich in die Geschichte als Terrorist ein.“ „Wenn (US-Präsident Harry) Truman zum Verbrecher wurde, indem er Atomwaffen gegen die Zivilbevölkerung in Hiroshima und Nagasaki einsetzte, so ist Biden zum Terroristen geworden, der den Befehl zur Zerstörung der Energieinfrastruktur seiner strategischen Partner Deutschland, Frankreich und Niederlande gegeben hat“, so der Vorsitzende des russischen Parlaments. Die Bombardierung der ukrainischen Energieinfrastruktur durch Russland als Teil des russischen Angriffskriegs hatte Wolodin zuvor übrigens gerechtfertigt.