Bronzene Hütter bekommt bei Schweizern Feier-Asyl

Das Schweizerhaus in Méribel wurde kurzerhand zum Steirerhaus umfunktioniert. Die Masken sind gefallen, die Abstände auch, ein Stück frühere Normalität ist aber nicht zurückgekehrt: Auch heuer bei der Ski-WM in Courchevel/Méribel gibt es kein Österreich-Haus bzw. keinen TirolBerg. Die Eidgenossen empfingen die Pisten-Rivalen mit offenen Armen, revanchierten sich für 2014, als der Kombi-Goldene Sandro Viletta für seine Gold-Party im Austria-Tirol-House in Sotschi Feier-Asyl gefunden hatte.