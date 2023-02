Millionenschaden durch dreiste Mail-Betrüger

Täterin in Griechenland geschnappt

Die Täter veranlassten so Zahlungen auf verschiedene Konten. 2021 war es dann so weit, die Exekutive konnte einen Täter (35) und dessen Frau (30) verhaften. Eine weitere Mittäterin hatte sich zunächst abgesetzt, konnte aber im September 2022 in Thessaloniki (Griechenland) festgenommen werden. 30 Straftaten wurden dem Trio schließlich nachgewiesen, das brachte den Beschuldigten mittlerweile Haftstrafen zwischen vier Jahren und 18 Monaten ein.