Karmelitinnen verlassen Kloster nach 195 Jahren

Von Prag aus gegründet

Das Karmelitinnenkloster Gmunden wurde am 5. Juli 1828 von Prag aus gegründet, nachdem Kaiser Franz Josef I. am 12. Februar 1828 an seinem 60. Geburtstag die Bewilligung zur Stiftung erteilte. Mutter Leopoldine Josefa, Priorin des Karmels in Prag, wurde als Priorin für Gmunden bestimmt und mit ihr noch drei Schwestern und eine Kandidatin. Die Schwestern begannen sogleich mit dem Chorgebet und allen klösterlichen Übungen nach ihrer Ordensregel, soweit es durchführbar war. Während des Nationalsozialismus wurde das Kloster nicht aufgehoben, musste aber die Schwestern aus den aufgelassenen Klöstern in Graz und Mayerling aufnehmen.