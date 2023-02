In die Röhre schauen: Was taugt Dells Webcam Pro?

Webcams - viele Jahre lang fristeten sie ein Schattendasein, galten als entbehrliches Zubehör. Dann kam Corona und ließ die Nachfrage nach ihnen nach oben schnellen. Das Preisvergleichsportal Geizhals.at verbuchte im März 2020 einen Anstieg bei den Suchanfragen gegenüber dem Vorjahr um sage und schreibe 1087 Prozent. Weder Brotbackautomaten (plus 407 Prozent) noch Rudergeräte (plus 346 Prozent) waren ansatzweise so begehrt. Inzwischen mag die Pandemie (weitgehend) vorüber sein, doch Webcams, durch stundenlange Videokonferenzen und Zoom-Meetings zum Must-Have avanciert, bleiben uns in der neuerdings hybriden Arbeitswelt erhalten.