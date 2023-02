Mit Schneeschuhen über alle (Nock)Berge

„Wildnis und Wellness“

Was im Sommer für so manche Weitwanderer bereits eine große Aufgabe darstellt, ist im Winter mit Schneeschuhen ein echtes Abenteuer. Die Idee vom Schneeschuh-Weitwandern faszinierte uns, und so kamen wir zum Nockberge-Trail, der ursprünglich als Skidurchquerung der Nockberge im Winter 2017/18 konzipiert wurde. In fünf Tagen wanderten wir vom Katschberg über Innerkrems auf die Turracher Höhe und weiter zum Falkertsee bis nach St. Oswald/Bad Kleinkirchheim. Dabei galt es, eine Wegstrecke von über 60 Kilometern und mehr als 4500 Höhenmeter im Auf- und Abstieg bei tief winterlichen Bedingungen zu bewältigen.