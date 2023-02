Wienerin Mariam kämpft um RTL-„Bachelor“

„Fühle mich wohl in meinem Körper“

Auch Wienerin Mariam will das Herz von David erobern. Die 30-jährige Marketing und Sales Managerin aus Wien zeigte sich vorab jedenfalls kämpferisch und wusste, was sie zu bieten hat. „Ich mag mein Durchhaltevermögen - und mein Aussehen. Ich fühle mich wohl in meinem Körper“, verriet sie.