Tirol Kliniken lockern bei der Maskenpflicht

Keine Maske mehr in Gängen oder Speisesälen

In einem Brief wurden am Dienstag Tausende Mitarbeiter davon in Kenntnis gesetzt, dass die FFP2-Maskenpflicht ab sofort auf den direkten Patientenkontakt beschränkt ist. Das bedeutet, dass die Mitarbeiter in den Gängen, in Sozialräumen oder in den Speisesälen keine Masken mehr tragen müssen. Die Regelung gilt auch für die Besucher.