Rollschuhwirt feiert Comeback in der Gastro-Szene

Vor genau 13 Jahren gingen beim Rollschuhwirt in Wels die Lichter aus. Davor bediente Gunter Köberl seine Gäste über drei Jahrzehnte lang buchstäblich rollend. „Wir hatten lange Wege, konnten uns aber nicht viel Personal leisten. Also entschieden meine Frau Leopoldine und ich uns für die Rollschuhe. Mit ihnen war ich viel schneller bei meinen Gästen“, erinnert sich das Welser Original an die legendären Zeiten.