Auf dem Weg zur Wahlurne: Prügel für Zug-Pendler

„Unfassbar! Ich hab’ schon einiges im Zug erlebt, aber das war die Krönung“, so der Spitalangestellte Toni S., der seit über 20 Jahren zwischen Gloggnitz und seiner Arbeitsstelle in Wien pendelt, zur „Krone“. Wie auch am Niederösterreich-Wahltag: Nach seiner Nachtschicht stieg er wie üblich in Meidling in den Zug. Sein Plan: nach Hause, ins Wahllokal, Stimme abgeben und dann von der Schicht erholen.