Wissenschafter erforschen Einsätze der Polizei

Die Fachhochschule Wiener Neustadt soll zur zentralen Kompetenz- und Forschungsstelle in puncto Sicherheit in Österreich werden. Um das ehrgeizige Ziel zu erreichen, wurde das Institut für Polizei- und Sicherheitsforschung gegründet. „Nicht zuletzt durch den digitalen Wandel stehen Polizei- und Sicherheitskräfte heute vor neuartigen Herausforderungen. Wir verfügen über viel Erfahrung in der lösungsorientierten Forschung, Lehre und internationalen Kooperation und bündeln bestehende Expertise“, erklärt Armin Mahr, der Geschäftsführer der FH.