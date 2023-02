Eine Nacht lang mit Wiens Streetworkern unterwegs

Seit fast 30 Jahren gibt es Streetwork in Wien. Sie helfen jenen auf der Straße, die nicht (gleich) in ein Notquartier kommen wollen. Durch das Kältetelefon wissen sie, wo sich die Obdachlosen aufhalten. Die „Krone“ hat einen Dienst in einer sehr kalten Nacht begleitet. Aber nicht jede der Personen ist bereit, in ein Notquartier mitzukommen. Bis zu 20 Stationen werden pro Schicht angefahren. Aber nicht immer trifft man auch tatsächlich jemanden an. Indes bieten Ex-Obdachlose, die es von der Straße weggeschafft haben, Führungen durch die Stadt an. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.