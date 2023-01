Risiko für Lawinen in Salzburgs Bergen steigt an

Seit vergangenem Wochenende kam es in Salzburg zu zahlreichen Lawinenabgängen: Am Samstag wurde etwa ein Snowboarder im Lungau, tags darauf in Hüttschlag eine junge Tourengeherin verschüttet; am Montag war es ein Schitourengeher im Birgkar bei Mühlbach. Gestern, Dienstag, gingen zwei weitere Lawinen am Frommerkogel (St.Martin/Tennengebirge) und am Filzmooshörndl (Großarl) ab. Bei beiden wurden keine Personen mitgerissen oder verschüttet.