Tourengeherin (27) überlebte Lawine unverletzt

Die vierköpfige und laut Polizei alpin-erfahrene Gruppe mit einem Österreicher (39) und drei Deutschen (50, 44, 27) startete am späten Sonntagvomittag den Aufstieg auf den Gipfel des Heidentempels. Als das Gelände oberhalb von 2000 Metern Seehöhe steiler wurde, entschied die Gruppe den Aufstieg in größeren Abständen fortzusetzen. Der Älteste der Gruppe ging vor und bemerkte etwa 50 Höhenmeter unterhalb des Gipfels, dass sich dort von selbst eine Lawine gelöst hatte. Sofort warnte der Mann seine Begleiter. Die etwa 80 Meter breite Lawine rutsche an den drei Männern vorbei, erfasste jedoch die als letzte gehende Tourengeherin (27).