Traktor überholt: „Frontaler“ forderte 5 Verletzte

Folgenschwerer Verkehrsunfall am Freitagabend in Kematen in Tirol: Eine Autolenkerin (17) wollte einen Traktor überholen und krachte dabei auf der Gegenfahrbahn frontal gegen den Wagen einer 22-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde ein Pkw in den angrenzenden Graben geschleudert. Insgesamt wurden beim Unfall fünf Personen verletzt. Die 22-jährige Lenkerin war laut Polizei betrunken.