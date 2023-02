Schneechaos und Lawinengefahr in der Steiermark

Straßensperren und Kettenpflicht

Der Hengstpass ist in beide Richtungen für den gesamten Verkehr gesperrt. Auch die Gemeindestraßen zwischen Wildalpen und Hinterwildalpen ist derzeit nicht passierbar. In der Schladminger Gegend wurden bereits am Donnerstag schon einige Straßenzüge gesperrt, am Freitag führten die schmelzenden Schneemengen teilweise zu Hochwasser im Ortsgebiet. Dutzende Zentimeter Neuschnee, der oftmals noch nicht von den Fahrbahnen der Straßen weggeräumt werden konnte, machten Ketten auf vielen höher gelegenen Straßen nötig.