Deutsche (52) stahl anderen Gästen Ski-Ausrüstung

Am Donnerstag und Freitag meldeten mehrere Gäste eines Hotels in Tweng im Lungau Diebstähle aus dem Skikeller. Ihnen fehlten Teile ihrer Ausrüstung. Die Überwachungskamera löste den Fall: Eine 52-jährige Deutsche - ebenfalls Gast in diesem Hotel - wurde als Ski-Diebin überführt.