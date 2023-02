Er ist der einzige blinde Stadionsprecher weltweit

Wie das funktioniert? Vor dem Spiel schreibt sich der 50-Jährige die Aufstellungen auf einer Blindenschreibmaschine ab, somit kann er sie im Anlassfall in Ruhe ablesen. „Wenn der Sport-Club ein Tor erzielt, kommt von mir immer der Urschrei“, schmunzelt der sympathische Stadionsprecher, der auch morgen „seinen Klub“ inklusive der 6500 Zuschauer nach vorne peitschen will. Wie er es bereits in den vorigen Cup-Runden erfolgreich erledigte, konnte der „Riesentöter“ doch mit Austria Lustenau und der Wiener Austria zwei Bundesligisten ausschalten.