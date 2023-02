Buben missbraucht: Täter mit Probezeit „bestraft“

Opfer in Hotels gelockt und gefilmt

Insgesamt vier Burschen (der jüngste war zehn Jahre alt) soll der Schweizer zwischen November und Dezember 2021 in seinen Wohnwagen bzw. in Hotels gelockt, die wehrlosen Opfer in Folge schwerst sexuell missbraucht und dies alles gefilmt haben. Von „besonderer Erniedrigung“ ist in der Horror-Anklageschrift zu lesen. Nachdem die Mutter eines Opfers die Polizei alarmiert hatte, klickten für den Freiheitstrychler die Handschellen.