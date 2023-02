Salzburgs Chef-Tierretter muss weiterhin zittern

„Ich weiß nicht, ob die Katzen in Kroatien Champagner trinken. Da bin ich gespannt“, merkte die Richterin am Rande an. Denn: Ihr sei kein einziger Beleg für Tierfutter untergekommen. Insgesamt geht es um eine Summe von 446.000 Euro. Der Verein finanziert sich hauptsächlich durch Spenden.