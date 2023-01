Griff Chef-Tierretter tief in die Spendenkasse?

Hat der Chef (67) der Österreichischen Tierrettung die rund 6000 Mitglieder des Vereins hintergangen? Diese Frage stellt sich am kommenden Donnerstag den Schöffen am Salzburger Landesgericht. Der Mann, der zugleich Präsident und Finanzchef der Organisation ist, soll immer wieder in die Kasse des Vereins gegriffen haben. Insgesamt seien dem Verein laut Anklage 446.000 Euro so abhanden gekommen.