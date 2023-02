Hammerer sieht neue Chance für U-Ausschussreform

„Wir sind zurück am Verhandlungstisch. Kontrollrechte sind zu wichtig, um aufzugeben", verkündete die Grüne Klubobfrau Eva Hammerer am Donnerstag. Auf ihre Initiative werden im Rechtsausschuss am 1. März verschiedene Experten anwesend sein, um über mögliche Schlichtungsinstanzen zu beraten. Denn genau an diesem Punkt waren die Verhandlungen zur U-Ausschussreform unlängst gescheitert: Die Oppositionsparteien hatten auf das Landesverwaltungsgericht als Schlichtungsinstanz bestanden, die ÖVP wiederum war strikt dagegen und sah diese Funktion beim Volksanwalt bzw. der Landesrechnungshofdirektorin.