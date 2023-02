Grüne: „Protokoll einer großen Täuschung“

26,5 Millionen Seiten an Akten

Wie beim grünen Abschlussbericht zum Ibiza-U-Ausschuss auch, fasst ein Kapitel wieder Statistisches zusammen. Dabei erfährt man etwa, dass in 42 Befragungstagen insgesamt 85 Befragungen durchgeführt wurden. Die Befragungsdauer umfasste 218 Stunden und 48 Minuten. Insgesamt wurden 26,5 Millionen Seiten an Akten und Unterlagen geliefert. Davon 19.773 Dateien elektronisch, der Rest kam in 2160 Papierordnern.