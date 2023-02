Polizei in Leoben gelingt Schlag gegen Diebesbande

In den vergangenen Wochen war kaum ein Haus sicher vor den Langfingern: Gaststätten, Wohnhäuser, Vereinsheime und sogar eine Schule wurde Ziele von Einbrüchen. Am 21. und 22. Jänner konnte die Leobener Polizei drei Verdächtige im Alter von 15 bis 17 Jahren festnehmen und gestanden ihre Taten in der Einvernahme durch die Kriminalpolizei. Die drei Burschen wurden angezeigt, der älteste von ihnen befindet sich bereits in der Justizanstalt Leoben in Haft.