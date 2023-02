Enzinger: „Müssen mehr gefordert werden“

Enzinger, die 2017 von Sturm Graz nach St. Pölten gewechselt war, holte mit den „Wölfinnen“ Titel am Fließband. Im Sommer folgt dann die nächste große Entscheidung, läuft ihr Vertrag beim SKN aus. „Ich werde noch schauen, was ich mache“, schließt die studierte Sportwissenschaftlerin sogar das endgültige Karriereende nicht aus. „Jetzt konzentriere ich mich auf die Meisterschaft.“ Die seit Jahren von St. Pölten dominiert wird. „Wir brauchen sicher mehr Konkurrenz in der Liga, müssen mehr gefordert werden. Nur so kannst du auf lange Sicht in der Königsliga mithalten.“ Mit oder ohne Enzinger...