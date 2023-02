„Das Tier im Dschungel“ eröffnet heurige Diagonale

Personale zu Goran Rebić

In der Reihe „Zur Person“ rückt die Diagonale verdiente heimische Filmschaffende in den Fokus. Heuer widmet man sich dem 1968 geborenen Filmemacher, Schauspieler und Drehbuchautor Goran Rebić und zeigt nicht nur sieben seiner Filme, sondern in der Reihe „In Referenz“ auch den Film „Le Thé au harem d’Archimède“ von Mehdi Charef (1985), der ihn stark beeinflusst hat.