Neue Leitung für Grazer Filmfestival Diagonale

Neues Duo will internationale Vernetzung stärken

„Wir freuen uns außerordentlich auf die Aufgabe, den Kurs der Diagonale und damit jenen des wichtigsten Festivals für das österreichische Filmschaffen vorgeben zu dürfen. Gerade in einer Zeit kultureller Umbrüche dienen Veranstaltungen wie die Diagonale als essenzieller Kompass durch die hiesige Filmkultur und bieten gleichzeitig die Möglichkeit, Bestehendes zu hinterfragen und Experimente zu wagen“, so das Duo in einem ersten Statement.