Felsen verfehlt Frau nur knapp in ihrem Wohnzimmer

Caroline Sasaki war erst Anfang Jänner mit ihrer dreiköpfigen Familie in das zweistöckige Haus am Fuße eines Hügels in Honolulu eingezogen. Dort fühlte sie sich sehr wohl - bis jetzt: Sie war auf dem Weg ins Wohnzimmer im 1. Stock, als ein zwei Meter langer Felsen durch die Wand krachte.