Magenta: Hackerangriff auf 20.000 Kundendaten

Russische Hacker haben einen Hackerangriff auf einen externen österreichischen Vertriebspartner von Magenta Telekom verübt: 20.000 Kundendaten tauchten in der Folge im Darknet auf. Betroffen seien Daten aus dem Zeitraum 2020 bis 2022, teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit. Magenta erhielt am Dienstag davon Kenntnis, Polizei und Datenschutzbehörde wurden eingeschaltet. Forderungen der Hacker gab es bislang nicht, hieß es.