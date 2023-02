Wie ein Lenker der gerechten Radarstrafe entging

Kennen Sie Paragraf 52 in der Straßenverkehrsordnung? Es würde nicht schaden, wie ein Fall aus Vösendorf im Bezirk Mödling nun zeigt. Darin sind nämlich sämtliche Verkehrszeichen aufgelistet. Unter 10a beispielsweise die Geschwindigkeitsbeschränkung (also etwa das runde Tempo-30-Schild), unter 11a die Zonenbeschränkung (das viereckige Schild). Womit wir bereits mitten in dem skurrilen Fall wären.