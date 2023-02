„Geschockt, enttäuscht“: Gastgeber gegen Sponsor

Saudi-Arabien steht generell wegen Menschenrechtsverletzungen international in der Kritik. Das Königreich will 2030 die Männer-WM ausrichten und ist deshalb sportpolitisch in mehrerlei Hinsicht aktiv. Was Frauenrechte anbelangt, hinkt das Land weithin akzeptierten, nicht nur im Westen gültigen Standards hinterher - was im Falle eines Sponsorings bei einer der weltweit wichtigsten Frauensport-Veranstaltung eine wohl befremdliche Optik ergäbe.