Zug gerade noch erwischt und 135 € Strafe erhalten

Auf Wien-Exkursion war Anna N. (Name geändert) im Dezember mit ihren Schülern. In der Früh habe sie, so die Berufsschullehrerin, ein Automaten-Ticket im Zug gekauft, weil es an ihrem Bahnhof in Niederösterreich weder Schalter noch Automat gebe. Die Rückfahrkarte wollte sie abends erwerben. Bei der Heimreise hatte es die Gruppe wegen verspäteter Öffis eilig, um den Zug um 17.50 Uhr zu erwischen.