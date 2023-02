Verlorene radioaktive Kapsel wieder aufgetaucht

Minister: „Lokalisierung war monumentale Herausforderung“

Das Militär habe den Fund schon verifiziert und sie werde am Donnerstag in eine sichere Einrichtung in der Stadt Perth gebracht, erklärte der zuständige Minister Stephen Dawson in einer Pressekonferenz. „Wenn Sie den Umfang des Suchgebiets bedenken, war die Lokalisierung dieses Objekts eine monumentale Herausforderung“, erklärte Dawson.