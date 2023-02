„Ich sollte den Blödsinn lassen“

Um auch in Zukunft konkurrenzfähig zu sein und den großen Nationen Paroli bieten zu können, braucht es noch mehr Professionalität. Für die ab sofort gesorgt ist: Polizeisportler Eberhard, der zuletzt karenziert war, gehört in Zukunft wieder dem Spitzensport-Kader an und kann sich so noch intensiver um seine „Chefin“, wie er Edlinger nennt, kümmern.