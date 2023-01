Streit um Grenzzäune „pragmatisch“ lösen

Kommissarin mahnt Österreich

Nicht in diesem Zusammenhang, betonte die EU-Kommissarin, aber in Bezug auf Schengen sei sie besorgt über die Situation in Österreich, wo 75 Prozent der irregulär ankommenden Migranten unregistriert waren. „Es ist wichtig, den Fokus auf ein besser funktionierendes Schengen zu legen, das inkludiert die Dublin-Regelung“, so die Johansson. Nach der Dublin-Regelung wäre grundsätzlich das Land der Erstaufnahme in der EU für Asylverfahren zuständig.