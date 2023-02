„Anti-Homo-Haus“: Nicht mal Strafe stoppt Inhaber

Eigentlich, so denkt man, seien die Zeiten vorbei, in denen man gegen Andersdenkende hetzte. Nicht aber, so scheint es, bei einem niederösterreichischen Privatzimmervermieter: Er wettert öffentlich gegen Homosexuelle - ganz ohne Skrupel. Seine kruden Ansichten teilt er schon seit Jahren im Internet, bewirbt sein Heim als „Anti-Homo-Haus“. Bis es im Vorjahr endlich eine Anzeige setzte. Das stoppt ihn aber nicht, er macht weiter. Mitunter darf er das leider - wegen einer Gesetzeslücke.