Land Oberösterreich zahlt 150€ zu Schulkosten dazu

Nachhilfeförderung für Pflichtschüler

Schon mit Mai 2022 wurde ein Fördertopf für Nachhilfe eingerichtet. Für Schüler im Pflichtschulalter, die externe Nachhilfe in Anspruch nehmen müssen, kann beim Familienreferat des Landes Oberösterreich pro Semester ein Gutschein in der Höhe von 150 Euro angefordert werden, der bei Nachhilfeeinrichtungen in den Hauptgegenständen Deutsch, Mathematik und Englisch (bzw. 2. Fremdsprache) eingelöst werden kann.