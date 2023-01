Verlierer lief mit gezücktem Messer Gewinner nach

Am Sonntag gegen 1.15 Uhr früh gingen mehrere Notrufe bei der Landesleitzentrale OÖ ein, dass ein Mann mit einem Messer bewaffnet in Braunau im Bereich der Salzburger Vorstadt herumlaufen würde. Eine Polizeistreife befand sich zu diesem Zeitpunkt in unmittelbare Nähe und traf aufgrund dessen in kürzester Zeit ein. Dabei konnten die Beamten einen 32-jährigen Rumänen aus dem Bezirk Braunau, auf frischer Tat antreffen, wie er gerade mit einem 35 cm langen Küchenmesser eine andere männliche Person verfolgte und bedrohte.