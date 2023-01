Kreml dementiert Putins Raketen-Sager: „Eine Lüge“

„Er hat mir irgendwann quasi gedroht und gesagt, ,Boris, ich will dir nicht weh tun, aber mit einer Rakete würde es nur eine Minute dauern‘ oder so ähnlich“, sagte Johnson in einer BBC-Dokumentation, die am Montag ausgestrahlt werden sollte. Nach Angaben Moskaus ist dieser Satz aber nie gefallen. Es handle sich entweder um eine bewusste Lüge, oder aber Johnson habe einfach nicht verstanden, worüber Putin mit ihm sprach, sagte Peskow.