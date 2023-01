Schnabl angezählt: SPÖ-Vorstand berät über Zukunft

Nach dem desaströsen Ergebnis für die SPÖ bei der Landtagswahl am Sonntag in Niederösterreich wird am frühen Montagabend der Landesparteivorstand tagen. Dabei wird es auch um die Zukunft des roten Spitzenkandidaten und Landesparteivorsitzenden Franz Schnabl gehen, der am Wahlabend gemeint hatte, für ihn sei klar, „dass keine Personaldebatte in der Sozialdemokratie geführt wird“.