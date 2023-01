SPÖ-Debakel: Übernimmt die linke Hoffnung Babler?

Schon während des Wahlkampfes zeichnete es sich ab: Die SPÖ ist in Niederösterreich schwer angeschlagen, jetzt ist das Resultat da. Am Abend zog sich die SPÖ zur Krisensitzung zurück. Dass Veränderungen alternativlos sind, sehen selbst die Granden der Sozialdemokratie so, auch wenn Spitzenkandidat Franz Schnabl nichts davon wissen will. Doch wer soll die SPÖ aus der Krise führen? Immer wieder fällt der Name des Traiskirchner Bürgermeisters. Doch wie tickt Andi Babler?